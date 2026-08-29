انقاذ عشرات المهاجرين في القنال الانجليزي

توفي مهاجر وأنقذ 72 آخرون من قارب كان يقل أكثر من 110 أشخاص خلال محاولة للوصول إلى المملكة المتحدة عبر القنال الإنجليزي، وفق ما أعلن الفرنسي.

وقال إن سفينة إنقاذ رصدت قاربا قبالة منطقة جرافلين ليل الخميس-الجمعة، قبل أن تتدخل لإنقاذ 72 مهاجرا طلبوا المساعدة.

وعثرت فرق الإنقاذ على شخص في حالة حرجة استدعت إجراء إنعاش قلبي رئوي، فيما أرسلت مروحية إلى الموقع، إلا أنه فارق الحياة.

كما عثر على ثلاثة أشخاص مصابين، بينهم شخص احتاج إلى رعاية طبية عاجلة، بحسب السلطات الفرنسية.

وجاء الحادث بعد وصول 494 مهاجرا إلى الخميس، في أول عملية عبور ناجحة للقنال الإنجليزي خلال 10 أيام.

وبحسب تحليل لوكالة "بي إيه ميديا" استنادا إلى بيانات الحكومة البريطانية، سجل إجمالي عدد المهاجرين الذين عبروا القنال إلى المملكة المتحدة تراجعا خلال العام الجاري.