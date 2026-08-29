إطلاق نار داخل ملعب أثناء مباراة مدرسية في بنسلفانيا

وسرعان ما ألقت الشرطة القبض على مشتبه به يبلغ من العمر 17 عاما، وعثرت بحوزته على مسدس نصف آلي محشو كان مخبأ عند خصره، فيما تبين أن السلاح أُبلغ عن سرقته.وتتوقع شرطة ليبرتي بورو توجيه عدة تهم إلى المراهق، من بينها حيازة ممتلكات مسروقة، وحيازة سلاح ناري من قبل قاصر، وحيازة سلاح في ممتلكات مدرسية، وتعريض الآخرين للخطر بتهور، وحمل سلاح ناري من دون ترخيص، على خلفية إطلاق النار.وكانت المباراة قد وصلت إلى أواخر الربع الرابع عندما وقع الحادث، ولم تسجل أي إصابات.ونُقل المشتبه به إلى مركز لاحتجاز الأحداث وهو قيد الاحتجاز، كما أفادت محطة WTAE، بالعثور على طلقة من عيار 0.45 في منطقة سقف مدخل الملعب.