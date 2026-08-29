اعتراض خمس طائرات في منطقة مغلقة خلال زيارة ترامب

وقامت الطائرات المقاتلة باعتراض الطائرات المدنية بسبب انتهاكها للحظر الجوي المعلن عنه بسبب زيارة الرئيس الأمريكي لمدينة هيوستن، وذكرت القيادة في بيانها أن جميع الطائرات تم توجيهها بأمان إلى خارج المنطقة المحظورة.ودعت الفضائي لأمريكا الشمالية الطيارين إلى التحقق من الإشعارات الخاصة بالمجال الجوي المغلق قبل كل رحلة لتجنب مثل هذه الحوادث.يشار إلى أن وسائل إعلام أمريكية كانت قد أفادت في آب الحالي، بأن جهاز استخدم منظومات صواريخ أرض-جو قصيرة المدى من طراز AN/TWQ-1 Avenger لحماية الرئيس أثناء لعبه الغولف في بيدمينستر بولاية نيوجيرسي.