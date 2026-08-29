تركيا ترد على اتهامات الخارجية الإسرائيلية: عقلية جبانة وفاسدة

وجاء في البيان أن "نتنياهو وعصابته الإجرامية، الذين ارتكبوا الإبادة الجماعية في وألحقوا العار التاريخي بجميع أبناء الشعب الإسرائيلي، بالإضافة إلى توسعهم غير المسبوق في تاريخ الشرق الأوسط الحديث، هم المسؤولون الرئيسيون عن عدم والعالمي"، وأكد أن "الحصانات التي يتمتعون بها أصبحت غير قابلة للتطبيق من الناحية القانونية والسياسية".وكانت قد أصدرت بيانا في وقت سابق اليوم هاجمت فيه الرئيس التركي، ووصفته بأنه "ديكتاتور معاد للسامية" يسعى إلى توسيع عدوانه على ليشمل .وردا على ذلك، شددت على أن "جهود المؤسسات الإسرائيلية، التي تعمل على غرار آلة دعاية غوبلز، لم تعد كافية، ولم يعد يصدق أكاذيب حكومة نتنياهو".