موسكو تكشف: واشنطن تدرس استخدام الأسلحة النووية في أوروبا

وقال أندريه بيلاوسوف، وفق " "، إن الإصرار الذي تبديه في محاولة إثارة موضوع الأسلحة النووية غير الاستراتيجية الروسية، والتي لا تهدد أراضيها، "يوحي بأن الاستراتيجيين العسكريين الأمريكيين يدرسون إمكانية استخدام الأسلحة النووية في أوروبا".وأضاف أن الحصول على بيانات حول الأسلحة النووية غير الاستراتيجية الروسية من خلال تطبيق ممارسات "الشفافية المتطفلة" من شأنه أن يزيد من احتمالية استخدام الولايات المتحدة وحلفائها للأسلحة النووية في أوروبا.وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن هذا النهج الأمريكي "التطبيقي البحت" تجاه أراضي حلفائها الأوروبيين يشكل خطرا كبيرا على أمن القارة، داعيا أوروبا إلى إدراك خطورة هذه السياسات التي تتبعها ، والتي تهدف إلى تقويض الردع النووي الروسي وزيادة الضغط على .