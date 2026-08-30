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"ميت سريرياً".. نائب لبناني يثير الجدل بشأن مصير السيد الخامنئي
دوليات
2026-08-30 | 06:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
319 شوهد
السومرية نيوز
– دوليات
أدلى النائب اللبناني
أشرف ريفي
بتصريح غير مألوف بشأن حالة المرشد الأعلى الإيراني، السيد مجتبى الخامنئي، زاعماً أنه يعتقد أنه "ميت سريرياً" - أو أنه أنهى فعلياً دوره السياسي، وفق ما نقلته تقارير إعلامية.
وقال ريفي: "بحسب ما فهمت، فإن الزعيم الإيراني السيد مجتبى الخامنئي إما ميت سريريًا، أو أن دوره السياسي قد انتهى فعليًا".
وأضاف أن الرسائل المنشورة باسمه أو المنسوبة إليه قد تكون جزءًا من محاولة لإعادة تنظيم مراكز القوة داخل النظام الإيراني.
كما ربط ريفي هذه التطورات بقائد
الحرس الثوري
،
أحمد وحيدي
، الذي وصفه بأنه يقود "ما تبقى من الحرس الثوري" وبأنه شخصية لعبت دوراً محورياً في "الانقلاب الأخير".
واعتبر النائب أن الخطوات المنسوبة إلى وحيدي تشير إلى محاولة لتركيز
الشرعية
الدينية والسياسية في
إيران
في يد كيان واحد.
وبحسب ريفي، كان الهدف من هذه الخطوة توفير دعم ديني لشخصية واحدة داخل النظام الإيراني، مع إضعاف المنافسين المحتملين وحرمان شخصيات أخرى تتنافس على السلطة والنفوذ من هذا الدعم.
وأضاف النائب اللبناني أن الأزمة الحالية، في رأيه، ليست مجرد صراع شخصي على قيادة إيران، بل هي مؤشر على تغيير أوسع نطاقًا. وأكد أن وفاة المرشد الأعلى السابق، السيد علي الخامنئي، مثّلت بداية نهاية عهد الأنظمة الدينية في المنطقة.
وقال ريفي: "ما نشهده اليوم ليس ترسيخاً لنظام ديني، بل صراعاً على ما تبقى من نفوذه وإرثه". وأضاف أن عهد "حكم علماء
الشريعة
" كنموذج قادر على إدارة المنطقة قد ولّى، وأن صراعاً محتدماً يدور الآن على ما تبقى من سلطة ونفوذ بعد ضعفه.
وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
إنه يعتقد أن السيد مجتبى الخامنئي "لا يزال على قيد الحياة"، لكن حالته خطيرة.
وقبل عدة أسابيع، أثارت شائعات تدهور صحة السيد الخامنئي حالة من عدم اليقين بين كبار المسؤولين في
طهران
.
ووفقاً لتقرير نشره موقع "إيران واير" استناداً إلى مصدرين مقربين من
إدارة الرئيس
مسعود بزشكيان
، لم يلتقِ
خامنئي
بأي من أعضاء الحكومة منذ الهجوم الأمريكي على مقر القيادة الإيرانية في 28 فبراير/شباط، والذي أسفر عن استشهاد والده وأفراد آخرين من عائلته.
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