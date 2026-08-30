قصف إسرائيلي مكثف لجنوب لبنان

وأفادت وسائل إعلام أن المدفعية الإسرائيلية قصفت بلدات ميفدون، تولين، ، ووادي السلوقي، كما استهدفت المنطقة الواقعة بين بيت ياحون وبرعشيت. وفي السياق ذاته، ألقت القوات الإسرائيلية قنابل فوسفورية باتجاه محيط مرتفعات علي الطاهر.وشمل القصف أيضا دوحة كفررمان، بينما نفذت مسيرة إسرائيلية غارة استهدفت النبطية الفوقا. كما تعرضت تلة الدبشة ومحيط مرتفعات علي الطاهر لقصف مدفعي متجدد، مع تمشيط بالرشاشات الثقيلة باتجاه بلدة حداثا.واستهدف القصف أطراف المنصوري وبيوت السياد، إضافة إلى مجرى نهر زوطر شرقا وغربا، والذي يمتد من القعقعية غربا مرورا بيحمر الشقيف والفقعاتي وأطراف الطيبة ودير والخردلي وصولا إلى الجرمق والعيشية.