بالصور.. الرئيس الفنزويلي من داخل سجنه في الولايات المتحدة

وجاء في المنشور: "هدية بسيطة من الحب والأمل. أرسل هذه الصور هدية بسيطة إلى جميع أحفادي وأبنائي وكل من يحبنا. أريدكم أن تعرفوا أننا صامدون، وأن قلوبنا تفيض بحبكم".ويظهر في الصور مرتديا بدلة رياضية رمادية، مبتسما، ويبدو نحيفا بشكل ملحوظ.وكانت قد شنت، في 3 يناير الماضي، هجوما واسعا على فنزويلا، قبل أن تعلن السلطات الأمريكية اعتقال الرئيس وزوجته سيليا فلوريس ونقلهما إلى ، بدعوى صلتهما المزعومة بـ"الإرهاب المرتبط بالمخدرات"، وقد مثل الاثنان أمام المحكمة الفيدرالية للمنطقة الجنوبية من نيويورك في الخامس من الشهر ذاته، نافيين صحة التهم الموجهة إليهما جملة وتفصيلا.وتولت منصب الرئاسة في فنزويلا بالإنابة، بعدما كانت تشغل منصب نائبة الرئيس.