ترامب يثير الجدل بسبب تسمية بحيرة

ووسط الجدل واستمرار الرفض الكندي والتحركات التشريعية من الديمقراطيين في لإلغاء الأمر، بدأت خرائط "غوغل" استبدال اسم "بحيرة " بـ"بحيرة " للمستخدمين في الولايات المتحدة، مع الإبقاء على الاسم القديم في كندا وعرض الاسمين معاً في باقي دول العالم.وبررت الشركة هذه الخطوة بتحديث الأسماء الجغرافية بناء على المصادر الرسمية الأمريكية. ويأتي هذا التحديث بعد إعلان مدير هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، نيد مامولا، شروع الهيئة في تغيير اسم البحيرة في جميع وثائقها الرسمية، لتنفيذ أمر وقعه .وتعد بحيرة أونتاريو جزء من نظام ، وتقع على الحدود بين الأمريكية ومقاطعة أونتاريو الكندية.وجاء قرار إعادة التسمية في ظل خلافات تجارية بين الولايات المتحدة وكندا. في المقابل، أكد الكندي، ، أن بلاده ستتمسك بالاسم التاريخي للبحيرة، في رفض ضمني للخطوة الأمريكية.وعلى صعيد الردود الساخرة، نصب رئيس وزراء أونتاريو، ، لافتة على ضفاف البحيرة تحمل اسم "بحيرة أونتاريو"، لتذكير بالاسم الحقيقي. ولم يمر هذا التصرف دون رد، إذ نشر ترامب مقطع فيديو مُولّد بالذكاء الاصطناعي، يظهر فيه وهو يهدم لافتة فورد، ويضع مكانها لوحة تحمل اسم "بحيرة أمريكا"، قبل أن يرقص على أغنية "YMCA".في الوقت ذاته، كشف موقع "أكسيوس" عن سعي الديمقراطيين في الأمريكي لإصدار تشريع يواجه الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب. وأعلن النائب تيم كينيدي، الرئيس المشارك للجنة الحدود الشمالية، عمله على للرد على هذا القرار، ووصف الرئيس بأنه "تافه وحقود وفاشل".من جانبها، كشفت النائبة ديبي دينغل عن خطتها لتقديم مشروع قانون لإلغاء الأمر، ووصفت الخطوة بأنها "جنونية".