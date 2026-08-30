سوريا.. القوات الإسرائيلية تفتش منطقة الكسارات في جباتا الخشب



أفادت وسائل إعلام، اليوم الأحد، بأن القوات الإسرائيلية المتوغلة في جنوب نفذت حملة تفتيش في منطقة الكسارات بقرية جباتا الخشب شمالي المحافظة.

وذكرت المصادر أن القوات فتشت الموقع والعاملين فيه، وقامت بتصوير البطاقات الشخصية للعمال وتدقيق بياناتهم، من دون تسجيل اعتقالات أو إصابات حتى الآن.



وتأتي الحملة في ظل توغلات إسرائيلية متكررة في محيط جباتا الخشب وريف القنيطرة الشمالي، سبق أن تخللتها إقامة حواجز مؤقتة وتفتيش المارة.