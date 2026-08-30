إيران: منع 30 سفينة من عبور مضيق هرمز خلال أسبوع

ونقلت عن مصدر، أن المرور عبر المضيق يقتصر حالياً على المسار الذي تعتمده ، مع ضرورة التنسيق ودفع الرسوم.وأشار إلى أن الوضع الراهن في يشهد توقفاً حاداً في حركة الملاحة والتجارة، فيما أكد عدم إمكانية التحقق من الادعاءات المتعلقة بإزالة الألغام في المضيق، لافتاً إلى أن لم تقدم أي وثائق بهذا الشأن.