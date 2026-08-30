هبوط اضطراري لطائرة في باريس بسبب تسرب بخار من المطبخ

وكانت الطائرة من طراز " 737" وعلى متنها 131 شخصاً، فيما أوضحت الشركة أن الهبوط في مطار جاء كإجراء احترازي.وأكد متحدث باسم الشركة أن سلامة الركاب وأفراد الطاقم لم تكن معرضة للخطر في أي وقت.وأضاف أن الشركة وفرت للركاب الإقامة الفندقية وخدمات النقل، إلى جانب إعادة حجزهم على الرحلات المتاحة.