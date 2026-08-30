بالصورة.. أول ظهور لمارك سافايا برفقة ترامب بعد أشهر من اختفائه

وقال سافايا تعليقا على الصورة واطلعت ، عليه "عقدتُ اجتماعًا رائعًا مع الرئيس صباح اليوم بشأن الفوز بولاية ميشيغان مرة أخرى في تشرين الثاني المقبل".وأضاف "إنه يحب ميشيغان، ويركّز بنسبة 100% على ميشيغان".