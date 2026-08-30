سفن حربية تركية تقترب من سفن للبحرية الإسرائيلية

وقالت الهيئة نقلا عن مصادر، "سفن حربية تركية اقتربت من سفن للبحرية الإسرائيلية وحددت لها مسارات بحرية".





وكانت أصدرت، أمس السبت، بيانا شديد اللهجة ردا على اتهامات وجهتها الخارجية الإسرائيلية للرئيس ، واصفة إياها بـ"الافتراءات والأكاذيب" التي تعكس "عقلية جبانة وفاسدة". وأضافت "البحرية الإسرائيلية رفعت مستوى استعدادها تحسبا لأي تطور في البحر المتوسط".وكانت أصدرت، أمس السبت، بيانا شديد اللهجة ردا على اتهامات وجهتها الخارجية الإسرائيلية للرئيس ، واصفة إياها بـ"الافتراءات والأكاذيب" التي تعكس "عقلية جبانة وفاسدة".