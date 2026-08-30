غارة إسرائيلية تستهدف محيط بلدة جنوبي لبنان

وقالت وسائل إعلام دولية، إن "غارة إسرائيلية على محيط بلدة كفررمان في قضاء النبطية جنوبي ".وشهدت بلدات ومناطق حدودية في اليوم الأحد، سلسلة من القصف المدفعي والغارات الجوية الإسرائيلية.