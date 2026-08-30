قصف أمريكي يطال راجمتي صواريخ للحرس الثوري الإيراني

كشف مسؤول أمريكي، الأحد، عن قصف راجمتي صواريخ للحرس الثوري الإيراني في جنوبي .

وقال المسؤول الأمريكي وفق قناة "الجزيرة"، "قواتنا قصفت اليوم راجمتي صواريخ للحرس الثوري الإيراني في ". وأضاف "الراجمتان الإيرانيتان كانتا تتحضران لإطلاق صواريخ تحمل ألغاما بحرية باتجاه ". ولفت المسؤول الى أن "قواتنا أكملت إزالة الألغام من مسارات الشحن الدولي في مضيق هرمز"، مضيفا "قواتنا تراقب المنطقة عن كثب وتظل جاهزة لحماية التدفق الحر للتجارة عبر مضيق هرمز".