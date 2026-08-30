الحرس الثوري الإيراني يتوعد بالرد على قصف جزيرة لارك

توعد الإيراني، الأحد، بالرد على قصف جنوبي .

وقال "عدوان العدو على سيقابل بالرد ومعاقبة المعتدي".

وأضاف "مقتل وإصابة عدد من مقاتلينا ومواطنينا في هجوم العدو الأمريكي الصهيوني على جزيرة لارك"، مردفا "هجوم العدو على جزيرة لارك جاء لعجزه عن حل مشكلاته الداخلية وتراجع مكانته بين دول المنطقة".

ودوت انفجارات عدة، مساء اليوم الأحد، قرب جزيرة لارك جنوبي .

وكان مسؤول أمريكي كشف، الأحد، عن قصف راجمتي صواريخ للحرس الثوري الإيراني في جزيرة لارك جنوبي إيران.