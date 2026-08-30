قتيلان وإصابات في سقوط قذائف على مدينة السويداء

ووفقا للمصادر فإن أحد الضحايا كان يعمل سائق جرار زراعي فيما السيدة الآخرى نازحة تعمل في المنطقة.وأشارت إذاعة "شام tv" عبر قناتها على "تلغرام" أن الهجوم وقع في منطقة الأراضي الزراعية على المحور الغربي لمدينة السويداء.ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار خرق الهدنة في محافظة السويداء.وتشهد محافظة السويداء توترا أمنيا متواصلا منذ اندلاع اشتباكات واسعة في يوليو 2025، تلتها ترتيبات لوقف إطلاق النار ومساع لإعادة الاستقرار إلى المحافظة.