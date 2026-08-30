الجيش الأمريكي يعلن تغيير مسار 83 سفينة ضمن "حصار إيران"

وقالت ، "غيرنا مسار 83 سفينة وعطلنا 3 وفتشنا 2 منذ استئناف الحصار البحري على ".

وفرضت حصاراً بحرياً على إيران في نيسان 2026 عقب فشل محادثات جرت في إسلام آباد لإنهاء الحرب مع إيران التي بدأت في شباط 2026.