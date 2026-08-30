الخارجية الأمريكية تدعو مواطنيها الى عدم السفر للعراق

دعت مواطنيها الى عدم السفر للعراق.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان مقتضب، "لا تسافروا إلى لأي سبب.. وغادروا فورًا لمن هم هناك".

وكان مسؤول أمريكي كشف، الأحد، عن قصف راجمتي صواريخ للحرس الثوري الإيراني في جنوب ، فيما توعد الإيراني، بالرد على قصف جزيرة لارك جنوبي إيران.