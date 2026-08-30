إيران تعلن إطلاق صواريخ باتجاه أهداف في المنطقة

أعلن التلفزيون الإيراني، فجر الاثنين، عن إطلاق صواريخ باتجاه أهداف عدة في المنطقة.

وقال التلفزيون الإيراني، "إطلاق صواريخ من مناطق مختلفة في البلاد باتجاه أهداف في المنطقة".

وأضاف "دوي انفجارات في مدينة سيريك جنوب البلاد قد تكون مرتبطة بهجمات إيرانية في ".

وكان مسؤول أمريكي كشف، الأحد، عن قصف راجمتي صواريخ للحرس الثوري الإيراني في جنوب ، فيما توعد الإيراني، الأحد، بالرد على قصف جزيرة لارك جنوبي إيران.