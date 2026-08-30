الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدتين أمريكيتين في الأردن

أعلن الإيراني، فجر الاثنين، عن تدمير بنى تحتية في قاعدتين أمريكيتين في .



وقال ، "دمرنا بنى تحتية ومواقع تمركز مقاتلات العدو في قاعدتي الملك حسين والأزرق الجويتين الأمريكيتين في ".

وأضاف "هجومنا على قاعدتين أمريكيتين في الأردن رد على العدوان الأمريكي الصهيوني على ".

ولفت الحرس الثوري الإيراني "استخدمنا في هجماتنا على القاعدتين الأمريكيتين في الأردن مسيرات وصواريخ باليستية"، مضيفا "العدوان لن يكون حلا لعجز العدو عن إضعاف سيطرتنا على ".

وكان مسؤول أمريكي كشف، الأحد، عن قصف راجمتي صواريخ للحرس الثوري الإيراني في جزيرة لارك جنوب ، فيما توعد الحرس الثوري الإيراني، الأحد، بالرد على قصف جزيرة لارك جنوبي إيران.

أعلن التلفزيون الإيراني، فجر الاثنين، عن إطلاق صواريخ باتجاه أهداف عدة في المنطقة.