إيران تعلن شن ضربات بالمسيرات على أهداف أميركية في الإمارات

– دولي

أعلن الجيش الإيراني، اليوم الإثنين، أنه استهدف بمسيرات قوات أميركية في قاعدة المنهاد الجوية في الإمارات العربية المتحدة، ردا على الضربات الأميركية على في .

وقال الجيش الإيراني في بيان بثه التلفزيون الرسمي أن "استهدف بعشرات المسيّرات مواقع تمركز مروحيات وقوات أميركية في قاعدة المنهاد في الإمارات العربية المتحدة".