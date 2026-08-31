الامارات تنفي استهداف قاعدة المنهاد الجوية بصواريخ

وقالت الوزارة في بيان تابعته ، ان "قواتنا الجوية تعاملت مع طائرة مسيرة فوق المياه الإقليمية للدولة قادمة من ".ونفت "التقارير الإعلامية عن استهداف قاعدة المنهاد الجوية بصواريخ"، مشيرة الى ان "قواتنا على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي تهديدات بما يضمن صون سيادة الدولة وأمنها".