وزير الخزانة الأمريكي: إيران تخسر اقتصاديا وقادتها في حالة صدمة

وقال بيسنت في تصريح تابعته ، ان " تهاجم عسكريا لأنها تخسر اقتصاديا"، مشيرا الى ان "قادتها في حالة صدمة بسبب تردي الأوضاع".وتابع "لا نريد بالضرورة انهيار الاقتصاد في إيران وإنما نريد عودة النظام إلى رشده"، مرحبا "بدعم حملة الضغوط الاقتصادية على إيران".