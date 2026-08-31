واشنطن تنفي اصطدام ناقلة نفط بألغام في مضيق هرمز

وقالت "سنتكوم" في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، إن "أي سفينة لم تصطدم بألغام في "، نافية بذلك الإيراني بشأن الحادث.وكان الحرس الثوري قد أعلن، في وقت سابق اليوم، احتراق ناقلة نفط بعد اصطدامها بلغمين أثناء محاولتها عبور المسار الجنوبي للمضيق، مشيراً إلى أن الناقلة كانت تنقل شحنات "تخالف القانون".