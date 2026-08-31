حقيقة وفاة عبدالله أوجلان؟

ويأتي تداول هذه الأنباء في وقت لا يزال فيه ، مؤسس وزعيم حزب ، محتجزًا في سجن إيمرالي الواقع على جزيرة في ، حيث يقضي حكمًا بالسجن المؤبد.ووفقًا لما أودرته منصة "تأكَّد"، فإن "الادعاء المتداول على شكل خبر عاجل، والذي يزعم وفاة إثر نوبة قلبية، هو ادعاء كاذب".وأضافت أنه "لم تسفر الأبحاث باللغات التركية والعربية والكردية عن أي نتائج تدعم هذا الادعاء، كما لم تنشر أي وسيلة إعلامية موثوقة أي أخبار حول هذا الموضوع".وأُلقي القبض على أوجلان في كينيا في شباط 1999، ونُقل إلى ، حيث بدأت محاكمته في أيار من العام نفسه أمام في إيمرالي.وفي حزيران 1999، أصدرت المحكمة حكمًا بإعدامه بعد إدانته بتهم تتعلق والانفصال وقيادته الكردستاني.وفي عام 2002، وبعد إلغاء تركيا عقوبة الإعدام في زمن السلم، خُفف الحكم الصادر بحق أوجلان إلى السجن المؤبد المشدد، الذي يقضي بموجبه عقوبته مدى الحياة.ويُعد حزب العمال الكردستاني تنظيمًا مسلحًا أسسه أوجلان، وخاض منذ ثمانينيات الماضي تمردًا مسلحًا ضد ، في صراع أسفر عن سقوط عشرات الآلاف من القتلى، وفق تقديرات ومصادر مختلفة. وتعتبر تركيا الحزب تنظيمًا إرهابيًا.ومنذ اعتقاله، ظل أوجلان محتجزًا في سجن إيمرالي، الذي كان موقعًا لمحاكمته أيضًا.وأثارت ظروف احتجازه وقضية محاكمته انتقادات من منظمات حقوقية، بينها ، التي قالت إن محاكمته لم تستوفِ معايير المحاكمة العادلة. كما خلصت لحقوق الإنسان في قضية لاحقة إلى وجود مشكلات تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة في القضية.وفي السنوات الأخيرة، ظل أوجلان حاضرًا في النقاشات المتعلقة بالصراع بين تركيا وحزب العمال الكردستاني. وفي شباط 2025، دعا إلى إنهاء الكفاح المسلح، قبل أن يعلن حزب العمال الكردستاني لاحقًا حل نفسه وإنهاء صراعه المسلح، وفق تقارير عن مسار التطورات بين الطرفين.كما ظهر اسم أوجلان مجددًا في آب 2026، عندما نقلت وسائل إعلام تركية رسالة بخط يده نفى فيها تصريحات ووثائق ونسبًا تداولتها وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي باسمه، ووصفتها بأنها تحركات استفزازية من أطراف معارضة لمسار العملية.