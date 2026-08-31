الحرس الثوري الإيراني يعلن إسقاط طائرة مسيرة أمريكية

وقال في بيان له: "قبل دقائق، تم اعتراض طائرة مسيرة من طراز MQ-9 وإسقاطها بنيران منظومة دفاع جوي متطورة وحديثة تابعة للقوة الجوفضائية في الحرس الثوري، وذلك تحت إشراف وتحكم شبكة الدفاع الجوي المتكاملة في البلاد".ويأتي إعلان الحرس الثوري في سياق تطورات عسكرية شهدتها المنطقة ليلة أمس، بدأت عندما شن هجمات على جزيرة "لارك" في ، وقال مسؤول أمريكي وفق وكالة "رويترز" إن القوات الأمريكية رصدت منصات إطلاق كانت تستعد لإطلاق صواريخ مزودة بألغام بحرية.وعقب ذلك، ردت إيران بهجمات استهدفت قوات أمريكية متمركزة في ، إلى جانب قاعدة "المنهاد" الجوية في الإمارات، بحسب ما أعلن الحرس الثوري الإيراني.