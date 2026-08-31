وقالت في بيان، إن وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء أركان الدول الثلاث اتفقوا على تعزيز التعاون الدفاعي والمؤسسي، بما يعزز قدراتهم المشتركة في مجالات الردع والدفاع.وأضافت أن الدول الثلاث ستعمل على تطوير التعاون بين قواتها المسلحة، بما يشمل التدريبات المشتركة والصناعات الدفاعية والتطوير والإنتاج التكنولوجي المشترك.وبحسب البيان، سيتولى أمين عام من باكستان رئاسة خلال السنوات الثلاث الأولى.وكانت الدول الثلاث قد وقعت اتفاقية للدفاع المشترك في 7 أغسطس الماضي، وتنص على اعتبار أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث هجوماً عليها جميعاً، بهدف تعزيز الردع والتعاون الدفاعي المشترك.