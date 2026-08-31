ترامب يدرس شن ضربات محدودة في مضيق هرمز

أفاد موقع أمريكي، الاثنين، أن يدرس شن ضربات محدودة في .

وقال موقع "أكسيوس" عن مسؤولين، "الرئيس يدرس شن ضربات محدودة بمضيق هرمز لمنع من إعادة بناء قدراتها المخصصة لمهاجمة السفن".

ويأتي ذلك في سياق تطورات عسكرية شهدتها المنطقة ليلة أمس، بدأت عندما شن هجمات على جزيرة "لارك" في إيران، وقال مسؤول أمريكي وفق وكالة "رويترز" إن القوات الأمريكية رصدت منصات إطلاق كانت تستعد لإطلاق صواريخ مزودة بألغام بحرية.

وعقب ذلك، ردت إيران بهجمات استهدفت قوات أمريكية متمركزة في ، إلى جانب قاعدة "المنهاد" الجوية في الإمارات، بحسب ما أعلن الإيراني.