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ترامب يصف وضع مضيق هرمز بالرائع ويكشف معدل عبور السفن
دوليات
2026-08-31 | 15:48
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
309 شوهد
وصف الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
، الاثنين، وضع
مضيق هرمز
بالرائع، كاشفا عن معدل عبور السفن كل ليلة.
وقال
ترامب
في كلمة له، "
مضيق هرمز
في وضع رائع ومعدل عبور السفن هو 30 كل ليلة".
وأضاف الرئيس الأمريكي "
الصين
وقفت على الحياد في ما يتعلق بمضيق هرمز".
ويأتي حديث ترامب في سياق تطورات عسكرية شهدتها المنطقة ليلة أمس، بدأت عندما شن
الجيش الأمريكي
هجمات على جزيرة "لارك" في
إيران
، وقال مسؤول أمريكي وفق وكالة "رويترز" إن القوات الأمريكية رصدت منصات إطلاق كانت تستعد لإطلاق صواريخ مزودة بألغام بحرية.
وعقب ذلك، ردت إيران بهجمات استهدفت قوات أمريكية متمركزة في
الأردن
، إلى جانب قاعدة "المنهاد" الجوية في الإمارات، بحسب ما أعلن
الحرس الثوري
الإيراني.
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