ترامب يصف وضع مضيق هرمز بالرائع ويكشف معدل عبور السفن

وصف الرئيس الأمريكي ، الاثنين، وضع بالرائع، كاشفا عن معدل عبور السفن كل ليلة.

وقال في كلمة له، " في وضع رائع ومعدل عبور السفن هو 30 كل ليلة".

وأضاف الرئيس الأمريكي " وقفت على الحياد في ما يتعلق بمضيق هرمز".

ويأتي حديث ترامب في سياق تطورات عسكرية شهدتها المنطقة ليلة أمس، بدأت عندما شن هجمات على جزيرة "لارك" في ، وقال مسؤول أمريكي وفق وكالة "رويترز" إن القوات الأمريكية رصدت منصات إطلاق كانت تستعد لإطلاق صواريخ مزودة بألغام بحرية.

وعقب ذلك، ردت إيران بهجمات استهدفت قوات أمريكية متمركزة في ، إلى جانب قاعدة "المنهاد" الجوية في الإمارات، بحسب ما أعلن الإيراني.