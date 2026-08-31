فرنسا تزود السويد بأربع فرقاطات حديثة

وأقيمت مراسم التوقيع خلال زيارة إلى السويد حيث يسعى ماكرون لمزيد من الاستقلال العسكري الأوروبي وتقليل الاعتماد على .وحثت الأسبوع الماضي الحلفاء الأوروبيين في حلف على إظهار أنهم يعززون دفاعاتهم بينما تحول انتباهها إلى تحديات أمنية في منطقة المحيطين والهادئ.وقال إن "هذه الفرقاطات ستكون بمثابة منصات توفر قدرات بعيدة المدى في البحر وحماية من الصواريخ الباليستية".وبموجب العقد الذي تبلغ قيمته 5 مليارات دولار، ستقوم أيضا بتوفير أسلحة ومعدات أخرى للسفن الحربية، التي يمكنها حمل صواريخ اعتراضية للدفاع الجوي قادرة على إسقاط الصواريخ الباليستية، بالإضافة إلى طوربيدات وصواريخ كروز بعيدة المدى، وفقا لمسؤولين بالرئاسة الفرنسية، كما ستوفر التدريب.