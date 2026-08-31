الأركان الأمريكية: لا خطط لدى الجيش لإرسال قوات لمراكز الاقتراع

وجاء تأكيد كين في رسالة وجهها إلى السيناتورة الديمقراطية عن ولاية ميشيغان ، التي كانت قد طلبت منه ومن وزير الحرب بيت هيغسيث توضيح موقفهما بشأن احتمال نشر قوات في مراكز الاقتراع.وقال كين في الرسالة، وفق وكالة "أسوشيتد برس": "ليس لدى القوة المشتركة أي خطط لإرسال أفراد عسكريين فدراليين أو عناصر مفدرلة من إلى مراكز الاقتراع خلال انتخابات عام 2026".وأضاف: "وبالمثل، ليس لدى القوة المشتركة أي خطط لاستخدام هؤلاء الأفراد للاستيلاء على بطاقات الاقتراع أو أجهزة التصويت أو أي مواد أخرى مرتبطة بالانتخابات".وستُجرى انتخابات التجديد النصفي المقبلة في يوم الثلاثاء 3 تشرين الثاني 2026، في منتصف الولاية الرئاسية، وتشمل انتخابات وعددا من انتخابات حكام الولايات.