واشنطن توافق على بيع طائرات هليكوبتر للعراق

ونقلت رويترز عن ‌الأمريكية قولها، إنها "وافقت على ⁠بيع طائرات هليكوبتر عسكرية للعراق بقيمة 800 مليون دولار".وأضافت أن "المتعاقد الرئيسي سيكون ⁠شركة بيل-تكسترون التي مقرها ⁠فورت وورث ⁠بولاية ".