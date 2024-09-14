بسعر خيالي.. بيع إنجيل نادر مر عبر القدس وبغداد وطرابلس

ويحتوي هذا الإنجيل على 800 صفحة مزخرفة بدقة، ويعتبر ذا قيمة علمية وتاريخية كبيرة، خاصة أنه نجا من العديد من الاضطرابات التاريخية خلال رحلته عبر القرون، متنقلا بين القدس وبغداد وطرابلس ولندن وجنيف.وقالت شارون ليبرمان مينتز، خبيرة المخطوطات في دار سوثبيز، للصحيفة، إن "أفراد من القطاع الخاص الذين، إدراكا منهم لأهميته الفائقة، يتطلعون إلى إتاحته للجمهور".وكتب هذا الإنجيل، المعروف باسم إنجيل "شيم توف"، من طرف الحاخام شيم توف ابن جاون في إسبانيا عام 1312، ويتميز بمزيج فريد من التقاليد الفنية اليهودية والمسيحية والإسلامية.علاوة على ذلك، يقتبس الكتاب بشكل من إنجيل قديم مفقود يُعرف باسم "مخطوطة هيليلي" ويتضمن حوالي ألفي حرف مكتوب بخط أصغر، ويُعتقد أن لها أهمية خاصة في التصوف اليهودي.ونجح الحاخام ابن جاون في نقله إلى القدس قبل وفاته في مدينة صفد حوالي عام 1330، مما أنقذه من موجة الاضطهاد المعادي لليهود اجتاحت إسبانيا عام 1391، ومن الطرد الجماعي لليهود في القرن الخامس عشر على يد محاكم التفتيش الإسبانية.وتصف خبيرة المخطوطات في دار سوثبيز، المسيرة الاستثنائية للإنجيل قائلة: "وصل الإنجيل إلى إسرائيل في وقت كانت تجتاحها الحملات الصليبية، لكنه نجا من ذلك أيضا، ثم انتقل إلى بغداد، حيث شهدت الجالية اليهودية هناك اضطرابات عديدة.وتتابع أنه "وبطريقة ما، وجد طريقه إلى . وخلال الحرب الثانية، تواجد في لندن - أو على الأرجح في ليتشوورث - ونجا من ويلات الحرب. إنها حقاً بقاء إعجازية".