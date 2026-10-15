السعودية تعلن إعدام رجل وامرأة فعلا الفاحشة داخل مسجد في مكة

جاء ذلك في بيان نشرته ورد فيه: "أقدم كل من نذر ال اسلام عبد ال والمرأة سيتي اختر -بنجلاديشيي الجنسية- على فعل الفاحشة داخل أحد المساجد بالعاصمة ، وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على المذكورين، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب الجريمة، وبإحالتهما إلى المحكمة المختصة صدر بحقهما حُكم يقضي بثبوت ما نسب إليهما والحُكم بقتلهما تعزيرًا لخطورة وجسامة ما أقدما عليه بانتهاكهما حرمة الزمان والمكان، وأصبح الحُكم نهائيًا بعد تأييده من مرجعه، وصدر بإنفاذ ما تقرر شرعًا بحق المذكورين".وتابعت الداخلية: "تم تنفيذ حكم القتل تعزيرا يوم الأربعاء بتاريخ 14/10/2026 بمنطقة المكرمة".وأضافت: " إذ تعلن ذلك، لتؤكد للجميع حرص حكومة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الإسلامية في كل من يتعدى على حرمة المساجد وينتهك الأعراض، وتحذر في الوقت نفسه كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.. والله إلى سواء السبيل".