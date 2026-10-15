زيلينسكي يعلن رفع الحظر عن استهداف مصافي النفط الروسية

وقال في مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز": "رفع الحظر انتهى الأمر، لقد أبلغت العسكريين بذلك"، وذلك غداة محاولة أوكرانية استهداف مصفاتين في مقاطعتي ريازان وساراتوف.وكان نائب الروسي قد أفاد في اليوم السابق بتعرض مصفاتين لتكرير النفط في مقاطعتي ريازان وساراتوف لهجوم أوكراني، مشددا على أن لا تبدي أي تحرك نحو التوصل إلى هدنة في قطاع الطاقة.وكان قد طالب زيلينسكي بوضوح بوقف استهداف مصافي النفط الروسية، معتبرا أن ذلك يزعزع استقرار سوق ، فيما أفادت تقارير إعلامية بأن قد تتوقف عن تزويد أوكرانيا بالمعلومات الاستخباراتية وتقطع اتصالات "ستارلينك" عنها حال إصرار كييف على ضرب الروسية.وترى أن هذه الهجمات تهدف إلى إضعاف الاقتصاد الروسي، وقد تهدد أمن الطاقة العالمي، مؤكدة مرارا أن هجمات كييف ستقابل برد روسي.