ترامب: كان ينبغي الإبقاء على قادة إيران السابقين لأنني لا أعرف مع من نتفاوض

وخلال تجمع انتخابي للحزب الجمهوري في يونغستاون بولاية أوهايو، صرّح بأن "ربما تمادت في استهداف القيادات إلى درجة أنها لم تعد تعرف مع من تتفاوض، وأنه ربما كان ينبغي وقف التصعيد عند مراحله الأولى".وقال: "كان ينبغي لي أن أبقي على القادة، لأنني لا أعرف مع من بحق الجحيم نتفاوض.والطلب الأساسي الذي يطرحونه خلال المفاوضات هو: هل ستسمحون لنا، من فضلكم، بالبقاء على قيد الحياة؟".وأكد ترامب ومسؤولون في إدارته من بينهم نائب الرئيس جي دي فانس أن هناك أطرافا إيرانية (مثل الرئيس ووزير الخارجية عباس عراقجي) تبدي رغبة في التفاوض، لكن تفتقر إلى اليقين بشأن من يملك سلطة اتخاذ القرار النهائي والملزم في بعد غياب الوجوه التاريخية والمحورية.وتأتي هذه التصريحات بعد أشهر من المواجهات العسكرية المباشرة التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل، والتي أسفرت عن مقتل عدد من كبار القادة والمسؤولين السياسيين والأمنيين في ، وعلى رأسهم المرشد السابق ، إلى جانب وعلي شمخاني وغيرهم.في المقابل، رفضت طهران الرواية الأمريكية حيث صرّح المتحدث باسم بأن الولايات المتحدة تعرف جيدا نظيرها الإيراني وآليات صنع القرار، معتبرا أن حديث ترامب يعكس تضاربا في المواقف الأمريكية وليس غيابا للطرف المفاوض.