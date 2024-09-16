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حاول تجنيد أفغان.. من هو رايان روث المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب الثانية؟

دوليات

2024-09-16 | 07:30
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
حاول تجنيد أفغان.. من هو رايان روث المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب الثانية؟
707 مشاهدة

السومرية نيوز – دوليات

تعرض دونالد ترامب يوم الأحد 15 سبتمبر/أيلول لمحاولة اغتيال للمرة الثانية في غضون شهرين، وأفادت حملة المرشح الجمهوري للرئاسة أنه "آمن ولم يصب بأذى". كما أكد جهاز الخدمة السرية أن عملائه "فتحوا النار على مسلح" رصد على تخوم ملعب الغولف الخاص بترامب في منزله في "بالم بيتش" بفلوريدا، ثم أعلنت الشرطة توقيف رجلا يدعى رايان ويسلي روث، على أساس اشتباهه بمحاولة اغتيال ترامب.

المشتبه به كان مسلحا ببندقية من نوع "إيه كيه 47"، وصوبها عبر سياج ملكية ترامب، لكن شرطة النخبة ردت بسرعة وأطلقت النار عليه مما دفعه للهروب، ليتم القبض عليه بعد مرور ساعة ونصف. فمن هو المدعو وسيلي روث وما خلفيته ؟

*اعتقل سابقا لحيازة "سلاح دمار شامل"
فور الإعلان عن الخبر، سارعت وسائل الإعلام المحلية إلى الكشف عن هوية المشتبه به، الذي يدعى رايان ويسلي روث، وهو رجل أبيض يبلغ من العمر 58 عامًا ويدير شركة بناء للمنازل الصغيرة في ولاية هاواي الأمريكية.

كما أفادت الشرطة بأن المشتبه به معروف في سجلاتها، إذ سبق وأن اعتقل سنة 2022 بتهمة حيازة سلاح دمار شامل. بالإضافة إلى ذلك، مثل أمام المحكمة سنة 2003 بتهم القيادة بدون رخصة وحيازة سلاح والفرار من عناصر الشرطة، وتعرض لإدانة ثالثة سنة 2010 بتهمة حيازة ممتلكات مسروقة.

*صوت لترامب في السابق
ويشارك روث بانتظام على منصات التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك" و"إكس"، حيث يكتب مقالات تتناول السياسة والأحداث الجارية سواء على الصعيد المحلي أو العالمي.

وفي إحدى تغريداته البارزة، أشار في عام 2020 إلى أنه كان قد صوّت لدونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية لعام 2016، لكنه شعر بخيبة أمل لاحقاً تجاه فترة رئاسته وبدأ ينتقده. كما عبر عن تفضيله لمرشحين جمهوريين آخرين للرئاسة.

ويجدر بالذكر أن حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي قد تم إلغاؤها منذ الليلة الماضية.

*مهووس بأوكرانيا وحاول تجنيد أفغان
كما تبين أن روث يتطرق على وسائل التواصل الاجتماعي إلى دعمه لأوكرانيا في حربها ضد روسيا. بل إنه ذهب أبعد من ذلك، فقد زار كييف في عام 2022 وقدم نفسه آنذاك "كمجند" في مقابلة مع "نيوز ويك رومانيا" (Newsweek Romania)، وقال "هذا صراع عرقي بين البيض والسود وهذا يتعلق بالخير ضد الشر".

وحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، حاول روث تجنيد جنود أفغان فروا من طالبان للقتال إلى جانب الجنود الأوكران، وأنه كان يخطط للحصول على جوزات سفر باكستانية للمجندين ونقلهم من أفغانستان ومن إيران إلى أوكرانيا.

وفي مايو/أيار 2022، صرح في لقاء مع وكالة فرانس برس قائلاً "بوتين إرهابي ويجب القضاء عليه. لذا، يجب على الجميع في كل أنحاء العالم أن يتوقفوا عما يفعلونه ويأتوا إلى أوكرانيا الآن".

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حاول تجنيد أفغان

من هو رايان روث

محاولة اغتيال ترامب الثانية

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