حاول تجنيد أفغان.. من هو رايان روث المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب الثانية؟

المشتبه به كان مسلحا ببندقية من نوع "إيه كيه 47"، وصوبها عبر سياج ملكية ترامب، لكن شرطة النخبة ردت بسرعة وأطلقت النار مما دفعه للهروب، ليتم بعد مرور ساعة ونصف. فمن هو المدعو وسيلي روث وما خلفيته ؟*اعتقل سابقا لحيازة "سلاح دمار شامل"فور الإعلان عن الخبر، سارعت وسائل الإعلام المحلية إلى الكشف عن هوية المشتبه به، الذي يدعى رايان ويسلي روث، وهو رجل أبيض يبلغ من العمر 58 عامًا ويدير بناء للمنازل الصغيرة في ولاية هاواي الأمريكية.كما أفادت الشرطة بأن المشتبه به معروف في سجلاتها، إذ سبق وأن اعتقل سنة 2022 بتهمة حيازة سلاح دمار شامل. بالإضافة إلى ذلك، مثل أمام المحكمة سنة 2003 بتهم القيادة بدون رخصة وحيازة سلاح والفرار من عناصر الشرطة، وتعرض لإدانة ثالثة سنة 2010 بتهمة حيازة ممتلكات مسروقة.*صوت لترامب في السابقويشارك روث بانتظام على منصات التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك" و"إكس"، حيث يكتب مقالات تتناول السياسة والأحداث الجارية سواء على الصعيد المحلي أو العالمي.وفي إحدى تغريداته البارزة، أشار في عام 2020 إلى أنه كان قد صوّت لدونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية لعام 2016، لكنه شعر بخيبة أمل لاحقاً تجاه فترة رئاسته وبدأ ينتقده. كما عبر عن تفضيله لمرشحين جمهوريين آخرين للرئاسة.ويجدر بالذكر أن حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي قد تم إلغاؤها منذ الليلة الماضية.*مهووس بأوكرانيا وحاول تجنيد أفغانكما تبين أن روث يتطرق على إلى دعمه لأوكرانيا في حربها ضد . بل إنه ذهب أبعد من ذلك، فقد زار في عام 2022 وقدم نفسه آنذاك "كمجند" في مقابلة مع "نيوز ويك رومانيا" (Newsweek Romania)، وقال "هذا صراع عرقي بين البيض والسود وهذا يتعلق بالخير ضد الشر".وحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، حاول روث تجنيد جنود أفغان فروا من طالبان للقتال إلى جانب الجنود الأوكران، وأنه كان يخطط للحصول على جوزات سفر باكستانية للمجندين ونقلهم من ومن إيران إلى أوكرانيا.وفي مايو/أيار 2022، صرح في لقاء مع وكالة فرانس برس قائلاً "بوتين إرهابي ويجب القضاء . لذا، يجب على الجميع في كل أنحاء العالم أن يتوقفوا عما يفعلونه ويأتوا إلى أوكرانيا الآن".