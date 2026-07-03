"ماشا والدب" تشعل الجدل في بريطانيا.. وموجة سخرية على التواصل

وكانت صحيفة "الغارديان" البريطانية قد كشفت أن "عريضة برلمانية قادها النائب الليبرالي الديمقراطي توم غوردون، ووقّع عليها أكثر من 50 نائبا بمجلس العموم، دعت الوزراء لإنهاء بث المسلسل".وجاء هذا التحرك عقب تجديد شركة "نتفليكس" عقدها لعرض مواسم جديدة وتوسيع تراخيص التوزيع.واعتبر النواب أن العمل يحمل "مضامين عسكرية سوفيتية" غير مناسبة للأطفال.وأثارت الدعوة البرلمانية ردود فعل ساخرة ومستهجنة على الرقمي، إذ اعتبرها رواد منصة "إكس" خطوة صبيانية وتفتقر للجدية السياسية.وعلّق أحد المستخدمين واصفا المبادرة بـ "المثيرة للشفقة" ومستغربا حجم الانزعاج من مسلسل أطفال، بينما أشار آخرون إلى أن خطوة حظر دب كرتوني تعكس تراجعا وهبوطا في مستوى الخطاب السياسي داخل .كما ذكّر ناشطون النواب بأن المسلسل يحظى بشعبية طاغية ونسب مشاهدة بالمليارات بين أطفال أوكرانيا أنفسهم عبر رغم الصراع القائم.يُذكر أن مسلسل "ماشا والدب" تنتجه شركة " أنيماكورد" الخاصة، والتي نفت رسميا وجود أي رسائل سياسية أو تمويل حكومي خلف العمل.والمسلسل مترجم لأكثر من 40 لغة ويُعرض عالميا، كما حافظ على موقعه ضمن أكثر العلامات الترفيهية طلبا وشعبية حول العالم.