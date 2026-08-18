واشنطن تدرس سحب قواتها من الخليج وإعادة رسم خريطة الانتشار

ووفق ما نقلته صحيفة " " عن مسؤولين وأشخاص مطلعين على المناقشات، يقيم البنتاغون حاليا ما إذا كان ينبغي سحب جزء من القوات الأمريكية المتمركزة في ، في ظل الأضرار الكبيرة التي لحقت بالقواعد العسكرية الأمريكية جراء الهجمات الإيرانية خلال الحرب، وسط مؤشرات إلى أن الوزارة قد لا تعيد بناء تلك المنشآت بالشكل الذي كانت عليه قبل اندلاع الصراع.ويقود في البنتاغون هذا التقييم، بمشاركة هيئة الأركان المشتركة والقيادة المركزية الأمريكية، فيما أكد مسؤول كبير في الوزارة أن بيت هيغسيث لم يأمر بعد بإجراء مراجعة رسمية للانتشار العسكري الأمريكي في المنطقة، واصفا المناقشات الجارية بأنها "تخطيط حكيم" قد يساعد الإدارة لاحقًا على اتخاذ قرار بشأن إعادة بناء القواعد المتضررة.وتنشر عادة نحو 40 ألف جندي في قرابة 20 موقعا عسكريا تمتد على مسافة نحو 1500 ميل من إلى سلطنة عُمان.ومنذ بداية العام، عززت وجودها العسكري في المنطقة بسفن حربية وطائرات مقاتلة ومنظومات دفاع جوي، ونفذت أكثر من 13 ألف ضربة ضد .وتتركز أكبر القواعد الأمريكية وأكثرها استقرارا في الخليج، حيث تستضيف مقر ، فيما تستضيف وغيرها من دول الخليج قوات ومعدات تابعة للجيش والقوات الجوية الأمريكية.ونقلت "واشنطن بوست" عن مسؤول أمريكي أن النقاشات شملت احتمال نقل قوات أمريكية من منطقة الخليج باتجاه الغرب، مشيرة إلى أن الأمريكية الأدميرال ، يدعم المداولات بشأن هذا الخيار.وكانت قد أخلت، قبل اندلاع الحرب في فبراير، عددا من القواعد الأمريكية، بعدما خلصت إلى أنها معرضة بدرجة كبيرة لهجمات الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية، ووفق الصحيفة، قد يستمر بعض هذه التغييرات في انتشار القوات حتى بعد انتهاء الحرب.ومن بين الخيارات المطروحة نقل مزيد من القوات والمعدات إلى مواقع في الأردن أو أو ساحل البحر الأحمر في ، بهدف تقليل تعرضها للهجمات، رغم أن إيران أثبتت قدرتها على استهداف مواقع بعيدة، بما فيها الأردن وإسرائيل.وتشير الصحيفة إلى أن أي خفض للوجود العسكري الأمريكي في الخليج قد يثير مخاوف لدى دول المنطقة التي اعتمدت لعقود على القوات الأمريكية في توفير مظلة أمنية، وقد يدفعها إلى تعزيز قدراتها الدفاعية أو البحث عن شراكات مع قوى أخرى، وهي عملية قد تستغرق أشهرا أو سنوات.