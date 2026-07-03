فاجعة في باكستان.. 40 قتيلاً بسقوط حافلة في وادٍ عميق غربي البلاد

وبحسب ثناء الله شيراني، رئيس في منطقة "زوب"، فإن الحافلة كانت في طريقها من مدينة كويتا (عاصمة إقليم بلوشستان) متجهة إلى مدينة (إقليم بختونخوا)، عندما انحرفت عن مسارها في منطقة "دانا سار" الجبلية، لتستقر في وادٍ بعمق يتراوح بين 70 و80 قدماً (نحو 21 إلى 24 متراً).وأوضح شيراني أن فرق الطوارئ باشرت عملياتها فور وقوع الحادث، إلا أنها واجهت صعوبات بالغة في الوصول إلى الضحايا وانتشالهم نظراً لوعورة التضاريس الجبلية. وأكد المسؤول الباكستاني نقل المصابين الـ11 إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج، مشيراً إلى أن ثلاثة منهم في حالة صحية حرجة، مما يثير مخاوف من ارتفاع حصيلة الوفيات.من جانبه، أعلن شهيد رند، المتحدث باسم رئيس حكومة إقليم بلوشستان، أن الحادث استدعى تدخلاً مشتركاً لفرق الإنقاذ من إقليمي بلوشستان وخيبر بختونخوا لضمان سرعة التعامل مع الحادث الأليم في تلك بين الإقليمين.تعد حوادث السير في المناطق الجبلية بباكستان أمراً متكرراً، وغالباً ما تُعزى إلى تضاريس ، والسرعة الزائدة، أو التهور في القيادة على منحدرات خطرة.