بيجر بين الحلبوسي ورئيسي.. ماذا يفعل؟

– دولي

حادثة البيجر، لم تقف عند حدود خطر الخرق الأمني المريب، ولا حتى عند إصابات قاربت الثلاثة آلاف شخص معظمهم من مقاتلي حزب الله، إنما امتدت حتى أصبح البيجر حديث الساعة وفي قضايا مختلفة.

بيجر على طاولة رئيسي في صورة سابقة خلال استقباله النواب السابق الحلبوسي، تطرح ألف سؤال، ومثلها من التحليلات.

حيث ان وجود هذا الجهاز على طاولة الرئيس الإيراني قد يضع احتمالات جديدة للطريقة التي وقع حادث الطائرة قبل أشهر، لا سيما وأن الاتصالات فُقدت في الثواني الأخيرة من عمر الرحلة، وقد يكون البيجر أحد أسباب هذا الانقطاع.

البيجر، الذي قالت التقارير إن "عملية بيعه كانت خدعة لحزب الله عن طريق شركات على صلة بإسرائيل، يعيد وجوده على طاولة الرئيس الإيراني الراحل رئيسي، احتمالات فتح باب من جديد في قضية الحادث، وقد يقود هذا الاكتشاف سلطات إلى إعادة التحقيق في حادثة سقوط طائرة رئيسي".

فماذا يفعل البيجر مع الرئيس الراحل؟ وهل تعامل رئيسي بهذا الجهاز للتواصل مع مقرّبيه؟ والأهم: هل كان هذا "البيجر" رفقة رئيسي في رحلته الأخيرة صباح الأحد في عشر من أيار الماضي؟