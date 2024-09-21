برنامج تلفزيوني يفك شفرة مقتل امرأة واختفائها لمدة 18 عاماً.. المتهم ابنها

القصة بدأت عندما اختفت السيدة خديجة قبل 18 عامًا من منزلها في قرية بولاية كاستامونو التركية، دون أن يتمكن المحققون من تحديد مصيرها طوال تلك السنين.لكن بنات المفقودة قدّمن معلومات جديدة في برنامج المذيعة موغي آنلي الشهير، مشيرات إلى أن شقيقهن "آيدن" قد يكون المسؤول عن مقتل والدتهم وإخفاء جثتها، وهو ما يخالف ما زعمه الابن حينها بأنها غادرت ولم تعد.البرنامج، الذي يركز على التحقيق في حالات القتل والاختفاء الغامضة، استمر لأكثر من 20 عامًا ونجح في حل العديد من القضايا.وبناءً على المعلومات ظهرت خلال الحلقة، قامت الشرطة بإيقاف الابن آيدن بتهمة قتل والدته. وتم نطاق التحقيق ليشمل زوجته أيضًا، حيث ورد اسمها في السياق.وكجزء من التحقيق، قامت السلطات بحفر حديقة منزل آيدن الذي كان يعيش فيه مع والدته قبل اختفائها، وقاموا أيضًا بكسر صبة خرسانية في مرآب بحثًا عن جثة الأم المفقودة.ويأتي هذا الإجراء بعد أن عرض البرنامج صورًا لهذه المواقع كأدلة قد تقود إلى .