بينها صواريخ عراقية.. خلاصة "هجوم الفجر" الصاروخي اللبناني باتجاه اسرائيل

وبدأت باطلاق من 20 صاروخا بعد الساعة الرابعة فجرا، فيما انطلق من 80 صاروخا بعد الساعة السادسة، وشملت الأهداف قصف قاعدة ومطار "رامات ديفيد" جنوب شرق حيفا، اما الهدف الثاني فهو استهداف مُجمعات الصناعات العسكرية ‏لشركة رفائيل المتخصصة بالوسائل والتجهيزات الإلكترونية والواقعة في زوفولون شمال ‏مدينة حيفا بعشرات الصواريخ من نوع فادي 1 وفادي 2 والكاتيوشا.وقال حزب الله في بيان إنه "يعتبر هذا القصف ردا أوليا على تفجيرات البيجر وأجهزة اللاسلكي يومي الثلاثاء والأربعاء".وفي ذات السياق، افاد الجيش الإسرائيلي، باعتراض أهداف جوية "مشبوهة" قادمة من جهة قبل دخولها إلى إسرائيل، فيما كشفت تقارير عن ان صاروخين نوع كروز انطلقت من الأراضي المحتلة.وأشارت التقارير الى وقوع إصابات في القصف اللبناني فضلا عن حرائق في أماكن ومنشآت متعددة على الأرض.