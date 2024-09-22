سريلانكا.. فوز الماركسي ديساناياكي برئاسة البلاد

وذكرت اللجنة أن "ديساناياكي" حصل على 40 % من 6 ملايين صوت تم فرزها، متقدمًا على زعيم المعارضة الرئيسي ساجيث بريماداسا (33 %)، والرئيس رانيل ويكرمسينغ (17 %) في الانتخابات أُجريت السبت.وفتحت مراكز الاقتراع في سريلانكا أبوابها، السبت، أمام الناخبين لاختيار جديد، في انتخابات تعد بمثابة استفتاء على خطة التقشف أقرها الدولي بعد الأزمة المالية غير المسبوقة عصفت بالبلاد.وخاض الرئيس رانيل ويكريميسينغه معركة صعبة من أجل البقاء في منصبه لمواصلة الإجراءات أدت إلى استقرار الاقتصاد في البلاد، وأنهت شهورًا من نقص الغذاء والوقود والأدوية، وفقًا لوكالة "فرانس برس".وتمكن ويكريميسينغه، خلال العامين اللذين قضاهما في منصبه، من إعادة الهدوء إلى الشوارع بعد الاضطرابات الشعبية أثارتها الأزمة الاقتصادية العام 2022، وشهدت اقتحام آلاف المتظاهرين لمقر الرئيس السابق الذي فرَّ من .وقال ويكريميسينغه (75 عامًا) في آخر تجمع انتخابي في كولومبو هذا الأسبوع: "يجب علينا مواصلة الإصلاحات لإنهاء الإفلاس"، مضيفًا: "قرّروا، هل تريدون العودة إلى فترة الإرهاب، أو تريدون إحراز تقدم".ولكن زيادات فرضها ويكريميسينغه، وفقًا لشروط خطة إنقاذ الدولي البالغة 2,9 مليار دولار، تركت ملايين السريلانكيين يكافحون من أجل العيش.ويحق لأكثر من 17 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم، ونشرت السلطات أكثر من 63 ألف شرطي لحماية مراكز الاقتراع والفرز.