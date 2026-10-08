روسيا تعلن استهدف سفينة شحن متجهة إلى ميناء أوكراني

أعلنت ، عن استهدف سفينة شحن متجهة إلى ميناء تشورنومورسك الأوكراني.

ولفتت الوزارة في بيان الى أن "الضربات أسفرت عن إصابة سفينة شحن جاف أثناء إبحارها، كانت تنقل إلى ميناء تشورنومورسك شحنات عسكرية مخصصة لإمداد القوات الأوكرانية".



وجاء الإعلان عبر قناة الوزارة على منصة " "، ولم يحدد البيان اسم السفينة أو العلم الذي ترفعه، ولا حجم الأضرار.