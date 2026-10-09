قتلى وجرحى بهجوم على مطار دولي في الرياض

وقالت الهيئة في بيان تابعته ان " بالرياض تعرض يوم أمس الخميس لاعتداءين الأول استهدف مرافق المطار والثاني استهدف طائرة تابعة للخطوط ".واضافت ان "الاعتداءين أسفرا عن مقتل 3 مواطنين سعوديين وإصابة آخرين من جنسيات مختلفة"، مشيرة الى "استئناف العمليات التشغيلية بالمطار وعودة الحركة الجوية إلى طبيعتها".فيما ذكرت ان "الحادثة التي وقعت في الدولي بالرياض أسفرت عن مقتل أحد منسوبينا".واضافت ان "الحادثة أسفرت عن تضرر إحدى طائراتنا وهي على أرض المطار دون وجود ضيوف على متنها".