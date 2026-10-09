بعد 13 عاماً.. سوريا تعيد افتتاح الجامع الأموي الكبير في حلب

ويأتي افتتاح " الكبير" بعد نحو 13 عاماً من خروجه عن الخدمة جراء الدمار والأضرار التي لحقت به خلال سنوات الحرب السورية إبان عهد النظام السوري السابق.ونقلت وكالة " " للأنباء عن أحمد موفق مستشار رئيس الجمهورية قوله إن " الجامع الأموي الكبير يمثل خطوة في مسار التعافي وإعادة البناء، ويترجم توحيد الجهود لاستعادة الركائز التراثية والثقافية في مدينة حلب".بدوره، قال عضو في محافظة حلب، ملهم عكيدي، في تصريح له، أن "إعادة افتتاح هذا المعلم التاريخي والأثري المرتبط بوجدان السوريين تأتي بعد سنوات من الإغلاق والأضرار التي لحقت به".وأضاف أن "أعمال التأهيل شملت المئذنة والأروقة، لافتاً إلى أن إعادة افتتاح الجامع تعكس القدرة على إعادة بناء وتأهيل المعالم الدينية والتاريخية في المدينة، فضلاً عن انعكاساتها الاقتصادية المباشرة على حركة الأسواق في ، وإسهامها في إحياء قيمها التراثية والرمزية".ويعد الجامع الأموي في حلب من أبرز المعالم الدينية والحضارية في المدينة، وشهد على امتداد تاريخه مراحل متعددة من الحياة العلمية والثقافية، فيما تأتي إعادة افتتاحه بعد أعمال التأهيل والترميم لتعيد إليه دوره ومكانته في حياة أهالي حلب.وتعرض الجامع لأضرار واسعة خلال المعارك التي شهدتها حلب، خصوصاً منذ عام 2013، وشملت أجزاء من القباب والأروقة والمئذنة التاريخية، ما أدى إلى خروجه عن الخدمة. كما تضررت أجزاء من بنائه ومرافقه خلال سنوات القتال التي شهدتها المدينة بين عامي 2012 و2016.وشملت أعمال الترميم والتأهيل الأخيرة الأروقة وبلاط الصحن والسبيل والموضأ، إلى جانب إعادة تأهيل المئذنة التاريخية التي انهارت خلال الحرب عام 2013، مع الاستفادة من حجارتها الأصلية التي جرى إنقاذها وفرزها وتوثيقها.ويأتي افتتاح الجامع في إطار أعمال إعادة تأهيل مدينة حلب القديمة وأسواقها، حيث شهد شهرا تموز وآب الماضيان افتتاح أجزاء من الأسواق المسقوفة، وعدد من المراكز الخدمية والتراثية في المحافظة.