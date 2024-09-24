خبراء بشأن الغارات على لبنان: أكثر كثافة بتاريخ الحروب

ونقلت صحيفة تايمز عن الخبراء قولهم، إن "الغارات الإسرائيلية التي استهدفت يوم أمس هي إحدى أكثر الغارات كثافة في الحروب المعاصرة".

يشار الى أن حدة وتيرة القصف الإسرائيلي ارتفعت، الاثنين، على حيث نفذ غارات مكثفة وصل عددها إلى نحو 1300 غارة على بلدات جنوبية وطال القصف منطقة البقاع بالإضافة إلى وذلك للمرة الأولى.

وأعلنت اللبنانية مساء الاثنين، استشهاد 492 شخصا بينهم 35 طفلا و58 امرأة وإصابة أكثر من 1645 في حصيلة الغارات الإسرائيلية منذ على مختلف مناطق .